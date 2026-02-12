Haberler

Nottingham Forest'a teknik direktör dayanmıyor

Ingiliz Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, 0-0 berabere kaldığı Wolverhampton maçının ardından teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı. Bu, kulübün bir sezonda dört teknik direktörle çalışacak olması anlamına geliyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı.

Ligde küme düşme hattının 3 puan üzerinde 17. sırada yer alan Nottingham ekibi, dün lig sonuncusu Wolverhampton Wanderers ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 54 yaşındaki Dyche'ın görevine son verildi.

Nottingham Forest'da bu sezon 3. haftada görevine son verilen Nuno Espirito Santo'nun yerine gelen Ange Postecoglou, görevde sadece 39 gün kalabilmişti.

Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, yeni ismi açıkladığında bir sezonda dört teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takıma olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, 19 Şubat Perşembe günü İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
