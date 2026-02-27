Haberler

Fener maçında satılan sosisliye bakın

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda ettiği Nottingham deplasmanında, stadyumda 170 TL'ye satılan yaklaşık 50 santimetrelik sosisli gündem oldu.

  • Nottingham Forest stadyumunda 170 TL'ye satılan sosisli 50 santimetre uzunluğunda.
  • Sosisli sosyal medyada viral hale geldi.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

50 SANTİMLİK SOSİSLİ VİRAL OLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü ise en az maç kadar konuşuldu. Nottingham Forest stadyumunda 170 TL'ye satılan ve neredeyse 50 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen sosisli, kısa sürede viral hale geldi.

Dev boyutuyla dikkat çeken ürün için sosyal medyada "Bir kişi zor bitirir" ve "Fiyatına göre devasa" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.

Alper Kızıltepe
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıaykut333:

domuza benziyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Domuz eti resmen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

