Fener maçında satılan sosisliye bakın

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonu son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Ancak ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle sarı-lacivertliler Avrupa'ya veda etti.

50 SANTİMLİK SOSİSLİ VİRAL OLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü ise en az maç kadar konuşuldu. Nottingham Forest stadyumunda 170 TL'ye satılan ve neredeyse 50 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen sosisli, kısa sürede viral hale geldi.

Dev boyutuyla dikkat çeken ürün için sosyal medyada "Bir kişi zor bitirir" ve "Fiyatına göre devasa" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.