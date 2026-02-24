Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak rövanş maçında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Yardımcı hakemler Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, 4. hakem ise Matteo Marchetti olacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş