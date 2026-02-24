Nottingham Forest-Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest- Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.