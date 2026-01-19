Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
Afrika Uluslar Kupası finali sonrası Sadio Mane'nin röportajı sırasında karşısında Nordin Amrabat'ı görünce verdiği tepki sosyal medyada geniş yankı buldu. Mane, röportajı kesip Amrabat'la sarıldı ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bu anlar, final gecesinin en çok konuşulan detayları arasına girdi.
- Senegal, Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.
- Sadio Mane ve Nordin Amrabat, final maçı sonrası röportaj sırasında birbirine sarıldı.
- Mane ve Amrabat'ın sarılma görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve final gecesinin en çok konuşulan detayları arasına girdi.
Senegal'in Fas'ı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon olduğu finalin ardından Sadio Mane röportaj verdi. Mane, konuşurken bir anda karşısında Nordin Amrabat'ı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
SARILIP SAMİMİ GÖRÜNTÜLER VERDİLER
Mane'nin Amrabat'ı fark etmesinin ardından ikili birbirine sarıldı. Kısa süreli sohbet eden iki oyuncu, finalin tüm gerilimine rağmen oldukça sıcak ve samimi görüntüler verdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Mane ile Amrabat'ın röportaj sırasında birbirine sarıldığı anlar kısa sürede paylaşıldı. Görüntüler, final gecesinin en çok konuşulan detayları arasına girdi.