NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas: Hava Sıcaklığı Oyunlarımızı Etkiledi

NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından hava sıcaklığının oyunlarını etkilediğini söyledi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında NK Osijek, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 5-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Adana Demirspor'u tebrik etmek istiyorum, hak ettiği bir galibiyet aldı. Biz de kötü başladık. Oyuncularımıza hep söylüyordum. Güzel bir ambiyans ve taraftar baskısı olacak diyordum. Maalesef olmadı. Bireysel hatalardan 2 gol rakibe hediye verdik. Sonra da maça dönmek zor oldu. Bizim de fırsatlarımız oldu, gol atabilsek dönebilirdik. Ancak olmadı" diye konuştu.

Sıcak havanın oyunlarını etkilediğini anlatan Tomas, "Çok nemli ve çok sıcaktı. Biz bu havaya alışamadık" ifadelerini kullandı. - ADANA