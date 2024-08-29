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Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez hayatını kaybetti

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Nilüfer Belediyespor'un Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunması sonucu başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Sultanlar Liginde mücadele eden Nilüfer Belediye spor'un Kadın Voleybol Takımının Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde ölü bulunmasının ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Nilüfer Belediye spor :

"Nilüfer Belediye spor Kadın Voleybol Takımımızın, yeni transferi Pilar Marie Victoria Lopez'in ani ve beklenmedik vefatını derin bir üzüntü ile kamuoyuna duyuruyoruz. Sabah antrenmanına katılmayan sporcumuz teknik ekibin evine ulaşması sonucunda yatağında cansız yatarken bulunmuştur. Henüz genç yaşında, hem sporculuğu hem de karakteriyle örnek bir isim olan Pilar Marie Victoria'nın ani kaybı, hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz kısa süre içinde, takımımıza ve camiamıza olan katkılarını her zaman hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcumuzun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden ardından belirlenecektir."

VakıfBank: Nilüfer Belediye spor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sevenleri, ailesi, Nilüfer Belediye spor ve voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Eczacıbaşı Dynavit:

"Nilüfer Belediye spor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm yakınlarına, Nilüfer Belediye spor'a ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Beşiktaş:

Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, yakınlarına, Nilüfer Belediyespor'a ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz."

Denizhan KARAHANCI- Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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