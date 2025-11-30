Nilüfer Belediyespor, Trabzon'u Deplasmada Geçti
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 37-31 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 16-12 Nilüfer Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Bursa temsilcisi, karşılaşmadan 37-31 skorla galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor