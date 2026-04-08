Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig play-off
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 44-35 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Ev sahibi ekip, Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 22-20 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Nilüfer Belediyespor, salondan 44-35 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal