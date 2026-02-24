Haberler

Hentbol: Nilüfer Belediyespor'un EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde Macar ekibi MOL Tatabanya ile eşleşti. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselen takım, Macar ekibi ile 28-29 Mart tarihlerinde deplasmanda, 4-5 Nisan tarihlerinde ise sahasında mücadele edecek.

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalindeki Macar ekibi MOL Tatabanya ile eşleşti.

Avrupa hentbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 8 eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselen Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya takımıyla tur mücadelesi verecek.

Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 28-29 Mart, rövanşlar 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak.

İlk maça deplasmanda, rövanşa ise sahasında çıkacak Bursa ekibi, tur atlaması halinde Izvidac (Bosna Hersek)-Karvina (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste