Hentbol: Nilüfer Belediyespor'un EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalinde Macar ekibi MOL Tatabanya ile eşleşti. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselen takım, Macar ekibi ile 28-29 Mart tarihlerinde deplasmanda, 4-5 Nisan tarihlerinde ise sahasında mücadele edecek.
Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek finalindeki Macar ekibi MOL Tatabanya ile eşleşti.
Avrupa hentbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 8 eşleşmeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında çeyrek finale yükselen Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya takımıyla tur mücadelesi verecek.
Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar 28-29 Mart, rövanşlar 4-5 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İlk maça deplasmanda, rövanşa ise sahasında çıkacak Bursa ekibi, tur atlaması halinde Izvidac (Bosna Hersek)-Karvina (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.