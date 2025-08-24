Nilüfer Belediyespor Hentbol Süper Kupa'yı Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 37-36 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın normal süresi 33-33 berabere tamamlandı, penaltılarda Nilüfer Belediyespor 4-3 üstünlük sağladı.

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşat Erdoğan

Beşiktaş : Matej Asanin, Enis Harun Hacıoğlu 9, Ali Emre Babacan 4, Alperen Arabacı 4, Halil İbrahim Öztürk, Enis Yatkın, Eduardo Martinez 1, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız 7, Francisco Javier, Joan Amigo 6, Şevket Yağmuroğlu 1, Alper Aydın, Koray Ayar 1, Danyel Kaya 3, Cedric Sorhaindo

Nilüfer Belediyespor: Vladan Durdevic 1, Onur Ersin 6, Genco İlanç 1, Durmuş Mutlu 1, Ramazan Mutlu 2, Tolga Özbahar 4, Reza 7, Gürkan Soğukpınar, Dean Sesic 4, Eren Soycan 1, Mehmet Emre, Mertcan Kenaryol 3, Ömür Pehlivan, Mehmet Furkan Polater, Gökay Bilim 7, Hüseyin Bereket, Mehmet Emre

İki dakika cezası alanlar: Danyel Kaya ( Beşiktaş ), Genco İlanç, Reza, Dean Sesic, Eren Soycan, Mertcan Kenaryol (Nilüfer Belediyespor)

Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Beşiktaş'ı 37-36 yenen Nilüfer Belediyespor, kazandı.

Başkentteki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan final maçının ilk yarısını Nilüfer Belediyespor, 18-17 önde tamamlandı.

Normal süresi 33-33 biten mücadelenin galibini, 7 metre atışları belirledi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 37-36 üstün ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.