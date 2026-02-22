Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
Nilüfer Belediyespor, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda SKKP Hentbol'u 32-28 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçta aldığı 29-26'lık yenilginin rövanşında galip gelen Nilüfer, önemli bir başarıya imza attı.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Nilüfer Belediyespor, son 16 turunda deplasmanda 29-26 yenildiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi SKKP Hentbol'u konuk etti. Üçevler Spor Salonu'nda yapılan ve ilk yarısını 16-16 berabere kapattığı maçı ev sahibi ekip, 32-28 kazandı.
Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselirken SKKP Hentbol, elendi.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz