Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Nilüfer Belediyespor, son 16 turunda deplasmanda 29-26 yenildiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi SKKP Hentbol'u konuk etti. Üçevler Spor Salonu'nda yapılan ve ilk yarısını 16-16 berabere kapattığı maçı ev sahibi ekip, 32-28 kazandı.

Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselirken SKKP Hentbol, elendi.