Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig 23. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Güneysu'yu 36-29 mağlup ederek 17. galibiyetini elde etti.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Güneysu'yu 36-29 yendi.
Bursa'daki Üçevler Spor Salonu'nda'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-10 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, sahadan da galip ayrıldı.
Nilüfer Belediyespor bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini aldı, Güneysu ise 11. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer