Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig 23. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Güneysu'yu 36-29 mağlup ederek 17. galibiyetini elde etti.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 23. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Güneysu'yu 36-29 yendi.

Bursa'daki Üçevler Spor Salonu'nda'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 18-10 önde bitiren Nilüfer Belediyespor, sahadan da galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor bu sonuçla ligdeki 17. galibiyetini aldı, Güneysu ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
