Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın setleri 28-26, 18-25, 25-19 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Yasemin Şahin, Ndiaya (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan)
Beşiktaş : Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Bascan, Zeynep Sude Demirel, Kurilo (Buse Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Levya, Adelusi, Merve Tanıl)
Setler: 28-26, 18-25, 25-19, 25-22
Süre: 117 dakika (33, 23, 30, 31)
