Haberler

Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor'un golsüz berabere kaldığı mücadele sonrası eski milli futbolcu Nihat Kahveci, maçın hakemi Cihan Aydın'a sert eleştiriler yöneltti. Kahveci, hakemin gösterilmeyen kartlarına tepki göstererek, "Hoca dedim, kartı evde mi unuttu?" ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maç 0-0 sonuçlandı.
  • Nihat Kahveci, maçtaki futbol kalitesini ve hakem yönetimini eleştirdi.
  • Nihat Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performanslarını eleştirdi.

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması 0-0 sonuçlandı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamazken, maç sonrası yorumcuların hedefinde hakem kararları vardı.

Kontraspor programında konuşan Nihat Kahveci maçtaki futbol kalitesine ve hakem yönetimine sert çıktı. Kahveci, "Maç öncesinde 'Golsüz biterse şaşırırım' dedim. Ama aynı noktadayım, kalite çok düşük. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe… Milyon eurolar harcıyorsunuz, bir tane topu ağlara gönderemiyorsunuz. Helal olsun size!"

"KİMSE BOŞUNA ISLIKLAMIYOR"

Kahveci, maçta taraftarların tepkisini çeken Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performanslarını da eleştirdi. Ünlü yorumcu, "Kimse boşuna ıslıklanmıyor, kimse boşuna alkışlanmıyor. Barış Alper'den beklersin insin sıfıra diye ama zayıf ayağına çektiği için etkisizdi. Yunus Akgün de bugün sahada var mıydı, yok muydu belli değil. Belki de son dönemdeki en kötü maçını oynadı" dedi.

"KARTI EVDE Mİ UNUTTU?"

Mücadelenin hakemi Cihan Aydın'a da sert çıkan Kahveci, "Türk futbol tarihinde ilklerden birini yaşadık. Kulübeye verilen sarı hariç ilk kart kırmızı kart mıydı? Ayağa basmalar var, atak kesmeler var, formadan çekmeler var… Hoca dedim, kartı evde mi unuttu Cihan Aydın? Var oğlu var ama sarı kart yok!" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Cezaevindeki baba ziyaretine gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Veremez çünkü Galatasaray farkı açınca piyasada boş boş konuşan manipülatörlerin işi bitiyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Yürü git işine boş gezenin boş kalfası

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Cihan Aydın ve diğer Türk hakemleri gsnin arka bahçesi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Korkutan sesler bu kez Kartal'da duyuldu! Tahliye edilen bina mühürlendi

Bu kez Gebze değil Kartal! Korkunç sesler vatandaşları sokağa döktü
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı

Herkes o anı konuşuyor! Maç sonuna damga vuran hareket
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.