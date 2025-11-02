Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Trabzonspor karşılaşması 0-0 sonuçlandı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da gol sevinci yaşayamazken, maç sonrası yorumcuların hedefinde hakem kararları vardı.

Kontraspor programında konuşan Nihat Kahveci maçtaki futbol kalitesine ve hakem yönetimine sert çıktı. Kahveci, "Maç öncesinde 'Golsüz biterse şaşırırım' dedim. Ama aynı noktadayım, kalite çok düşük. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe… Milyon eurolar harcıyorsunuz, bir tane topu ağlara gönderemiyorsunuz. Helal olsun size!"

"KİMSE BOŞUNA ISLIKLAMIYOR"

Kahveci, maçta taraftarların tepkisini çeken Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performanslarını da eleştirdi. Ünlü yorumcu, "Kimse boşuna ıslıklanmıyor, kimse boşuna alkışlanmıyor. Barış Alper'den beklersin insin sıfıra diye ama zayıf ayağına çektiği için etkisizdi. Yunus Akgün de bugün sahada var mıydı, yok muydu belli değil. Belki de son dönemdeki en kötü maçını oynadı" dedi.

"KARTI EVDE Mİ UNUTTU?"

Mücadelenin hakemi Cihan Aydın'a da sert çıkan Kahveci, "Türk futbol tarihinde ilklerden birini yaşadık. Kulübeye verilen sarı hariç ilk kart kırmızı kart mıydı? Ayağa basmalar var, atak kesmeler var, formadan çekmeler var… Hoca dedim, kartı evde mi unuttu Cihan Aydın? Var oğlu var ama sarı kart yok!" dedi.