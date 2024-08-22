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Nihat Kahveci, Muslera'yı fena bombaladı: Bunu beklemezdim

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Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Galatasaray'ın Young Boys'a 3-2 mağlup olmasının ardından Nihat Kahveci, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yı eleştirdi. Kahveci, Muslera'nın Galatasaray kariyerinde yediği en hatalı golleri yediğini iddia ederek, "Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim. Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı" dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, Galatasaray kalesini koruyan Muslera'yı sert eleştirdi.

NİHAT KAHVECİ'DEN MAÇ SONU SERT SÖZLER

Ünlü yorumcu, deneyimli eldivenin Galatasaray kariyerinde yediği tüm golleri baz alarak dikkat çeken bir iddiada da bulundu. Kahveci, "3-2 döner. 3-0'lar dönmedi mi? Bu Galatasaray, bu turu döndürür. Döndürmeli! Hele ki Hakim ve Batshuayi'nin oyuna girdikten sonraki oyunuyla Bu tur içerde döner. İç sahada seyircinin desteğiyle Galatasaray turu alır. Çok heyecanlı maçtı. 2-0 olduğunda çok sevinen olmuştur İsviçre'de, sınırlarımız içinde. Ama ikinci yarıda Okan Buruk'un müdahaleleri, Muslera'nın sakatlığı... Geçmiş olsun oraları detaylandırıcam" dedi.

"EN HATALI GOLLERİ YEDİ"

Eleştirilerine devam eden Kahveci, "Seni yıllardır şampiyon yapan Muslera, belki de Galatasaray kariyerinin en hatalı peş peşe 2 tane golü yedi. Ben, Muslera'dan o golleri yemesini beklemezdim. Galatasaray'ı şampiyon yapan Muslera, o topları çıkarırdı. Her zaman Muslera mı kurtaracak? Bu sefer takım arkadaşları biraz Muslera'yı kurtardı... Evet, mağlubiyet kurtarma. Ben, bu Galatasaray'ın içeride bu turu geçeceğine inanıyorum. Özellikle ikinci yarıdaki futbolla" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

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Yorumlar (2)

Orhan Karakisla:

galatasaray bu futbolla ezilir gider

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Mehmet Al:

Normaldir abi her insan hata yapar herzaman hatasiz devam edemez gecen sene sampiyonlar ligi yari finalinde neuyer 1 hatali gol yedi topu elinden kacirdi finale cikamadi munich

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