Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası futbol yorumcusu Nihat Kahveci, hem sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıyı hem de Kerem Aktürkoğlu'nun performansını değerlendirdi.

"KEREM 20 TOPUN 15'İNİ KAPTIRIYOR"

Kahveci, Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki oyununu eleştirerek, "Kerem Aktürkoğlu 20 topun 15'ini kaptırıyor. Daha çok risk almalı. Beklenilen oyunu hâlâ oynamıyor ama alınan penaltıda işin içindeydi. Zayıf şutları vardı" ifadelerini kullandı.

"NENE'NİN PİŞMESİ LAZIM"

Fenerbahçe'nin genç ismi Nene hakkında da konuşan Kahveci, "Nene arkaya dönük oyunda iyi değil diye düşünüyordur. Pişmesi lazım. Nene tarzı 20 milyon Euro'ya 10 tane daha iyi oyuncu bulabilirsin. Tecrübesiz görüyorum, bende tam oturmuyor" yorumunda bulundu.