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Nihat Kahveci'den çarpıcı derbi yorumu

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi spor yorumcusu Nihat Kahveci'den çarpıcı değerlendirmeler geldi. Beşiktaş'ın son dönemdeki formsuzluğuna dikkat çeken Kahveci, "Derbide Beşiktaş'ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır. Hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a da yenildiler" dedi.

Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı İnönü'de oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisine çevrilirken Nihat Kahveci'den gündem olan bir iddia geldi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında dev karşılaşmayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Kahveci, Beşiktaş'ın son dönemdeki formsuzluğuna dikkat çekerken, siyah-beyazlı ekibin üretkenlik ve ciddiyetten uzak olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY'DAN BEKLENMEDİK BİR KADRO BEKLİYORUM"

Kahveci, "Derbide Beşiktaş'ı favori olarak gösterebileceğim hiçbir şey yok. 10 kişi ve 9 kişi kalan takımlara yenildiler. Gol yok, üretkenlik yok. Oyuncularda ciddiyet sıfır. Hazırlık maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a da yenildiler. Galatasaray'da Dries Mertens sürprizi gelebilir. Yeterince dinlendiğini düşünüyorum. Ancak bir dönem gerçekten çok yorulmuştu ve sahada o sinyalleri gördük. Galatasaray'dan açıkçası beklenmedik kadro bekliyorum" dedi.

Nihat Kahveci'den çarpıcı derbi yorumu
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ne oldu Fenerin yabancı hakem ısrarı işi bitti değil mi kullandı bazı kulüpleri

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