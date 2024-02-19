Niğdeli Sporcumuz Şevval Özdoğan Dünya 2.'si Oldu

Niğdeli sporcumuz Şevval Özdoğan'ın da yer aldığı Üniversiteler Kros Milli Takımı Dünya 2.'si olarak gümüş madalya kazandı.

22 ülkenin katıldığı 23. Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası, Umman'ın Muscat kentinde büyük bir rekabetle sona erdi.

Niğde'yi ve ülkemizi temsil eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi Şevval Özdoğan'ın da yer aldığı Milli Takımımız şampiyonada 2. olmayı başardı.

Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda 3 km kısa parkurda Şevval Özdoğan, Derya Kunur, Dilek Öztürk ve Pelinsu Şahin'den oluşan milli sporcularımız ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemize ve ilimize bu gururu yaşatan sporcularımızı, Şevval Özdoğan'ın antrenörü Ahmet Yavuz'u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE