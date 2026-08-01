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Niğdeli sporcu Belinay Akkuş Beşiktaş’a transfer oldu

Niğdeli sporcu Belinay Akkuş Beşiktaş’a transfer oldu
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Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Sporcusu Belinay Akkuş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne transfer oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Sporcusu Belinay Akkuş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne transfer oldu.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, altyapıda planlı ve disiplinli bir eğitim sürecinden geçen genç sporcunun Türkiye'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş'a transfer olmasının gurur verici olduğu ifade edildi.

Akkuş'un gelişiminde emeği bulunan antrenörler özverili çalışmalarından dolayı tebrik edildilirken Niğdeli sporcuların ulusal düzeyde önemli kulüplerde yer almalarını sağlayacak altyapı çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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