Niğde'de Okul Sporları Floor Curling Müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Floor Curling Genç Kız, Genç Erkek ve Genç Karma müsabakaları tamamlandı.

Yapılan müsabakalar sonunda Genç Erkekler kategorisinde Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi birinci olurken, 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi ikinci, Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü ve Sevim ve Abdullah Altundal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı. Genç Kızlar kategorisinde ise 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi birinciliği elde ederken, Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi ikinci, Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Niğde Final Akademi Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu. Genç Karma kategorisinde Çiftlik Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi ikinci, Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü ve Yeşilgölcük Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü sırayı aldı.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyona katılım sağlayan tüm okul yöneticilerine, öğretmenlere ve sporculara teşekkür edilerek okul sporlarının öğrencilerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Müsabakalarda dereceye giren takımlar ödüllerini düzenlenen törenle alırken, organizasyon toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - NİĞDE