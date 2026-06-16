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Niğde'de GSB Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Niğde'de GSB Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı
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Niğde'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara yüzme, atletizm, güreş, badminton, voleybol ve basketbol gibi branşlar hakkında bilgi veriliyor. İl Müdürü Yüksel Dorul, yaz spor okullarının çocukların gelişimine katkı sağladığını belirtti. Başvurular il ve ilçe spor tesislerinden de yapılabilecek.

Niğde'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen GSB Yaz Spor Okulları kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda kurulan kayıt standında vatandaşlar branşlar hakkında bilgilendiriliyor.

GSB Yaz Spor Okulları'nda uzman antrenörlerle yüzme, atletizm, güreş, badminton, voleybol, basketbol gibi birçok branşta eğitim verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Yüksel Dorul, yaz spor okullarının çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Başvurular, il ve ilçe spor tesislerinden detaylı bilgi alınarak da yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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