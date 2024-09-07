NG Afyon MotoFest'te Nova Norda ve Madrigal sahne aldı
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest'in ikinci gününde Nova Norda ve Madrigal, sevilen şarkılarını seslendirdi. Madrigal grubundan Anıl Erdem Cevizci, konser öncesi yaptığı açıklamada, kentte çok sık konser vermediklerini belirtti ve Afyonkarahisarlıları çok sevdiklerini söyledi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen NG Afyon MotoFest devam ediyor.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki festivalin ikinci gününde Nova Norda ve Madrigal sevilen şarkılarını seslendirdi.
Madrigal grubundan Anıl Erdem Cevizci, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çok sık konser vermediklerini söyledi.
Az sayıdaki konserlerinin de çok güzel geçtiğini ifade eden Cevizci, "O yüzden burada olmak çok güzel. Afyonkarahisarlıları çok seviyoruz." dedi.