Neymar, özel aşçısıyla davalık oldu

Neymar, özel aşçısıyla davalık oldu
Güncelleme:
Neymar'ın özel aşçısının, günde 150 kişi için 16 saat yemek hazırlamak zorunda kaldığını öne sürerek Brezilyalı yıldız hakkında dava açtığı iddia edildi.

  • Neymar'ın özel aşçısı, iş yükünün beklenenden fazla olduğu gerekçesiyle futbolcuya dava açtı.
  • Aşçı, Neymar'ın çevresindeki ekip ve misafirler için günde yaklaşık 150 kişiye yemek hazırladığını iddia etti.
  • Aşçı, günde 16 saate varan çalışma temposuna maruz kaldığını ve çalışma koşullarının ağır olduğunu ileri sürdü.

Brezilyalı yıldız Neymar bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatındaki bir gelişmeyle gündeme geldi. Neymar'ın özel aşçısının ünlü futbolcuya dava açtığı öne sürüldü.

"150 KİŞİYE YEMEK HAZIRLADIM"

İddialara göre Neymar'ın özel aşçısı, iş yükünün beklenenden çok daha fazla olduğunu belirterek dava yoluna gitti. Aşçının, Neymar'ın çevresindeki geniş ekip ve misafirler nedeniyle günde yaklaşık 150 kişi için yemek hazırlamak zorunda kaldığını ifade ettiği belirtildi.

GÜNDE 16 SAAT ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİ

Aşçı, bu süreçte günde 16 saate varan çalışma temposuna maruz kaldığını ve çalışma koşullarının ağır olduğunu ileri sürdü. Bu nedenle ünlü futbolcuya karşı yasal süreç başlattığı iddia edildi. Neymar cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

