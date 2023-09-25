Neymar, Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Gönderilmesini İstiyor

Al Hilal forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, takımın teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı tartışma sonrası teknik adamın gönderilmesini istedi. Jesus'un Neymar'ın performansından memnun kalmadığı ve bu durumun tartışmaya yol açtığı belirtildi. Neymar'ın, yaşanan tartışmanın ardından Portekizli teknik adamın takımdan gönderilmesini talep ettiği iddia edildi.