Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte moraller bozulurken, taraftar tepkisi dikkat çekti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDEN BÜYÜK PROTESTO

Maç sonunda teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, deplasman tribününe giderek taraftarı alkışladı. Ancak tribünlerden yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarlar oyunculara "forma çıkarın" tezahüratları yaparken, Tedesco'nun moral bozmadan oyuncularını içeri yönlendirdiği görüldü.

PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ

Samsunspor karşısında gol bulamayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Süper Lig'deki beraberlik sayısını dörde çıkardı.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen gol atamadı. Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, hücum hattı yine beklentileri karşılayamadı.