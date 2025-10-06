Haberler

Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş

Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş
Haber Videosu

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maç sonu teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, taraftarı alkışladı ancak tribünlerden yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, bu sonuçla Süper Lig'deki beraberlik sayısını dörde çıkardı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte moraller bozulurken, taraftar tepkisi dikkat çekti.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDEN BÜYÜK PROTESTO

Maç sonunda teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolcular, deplasman tribününe giderek taraftarı alkışladı. Ancak tribünlerden yoğun ıslık ve protesto sesleri yükseldi. Bazı taraftarlar oyunculara "forma çıkarın" tezahüratları yaparken, Tedesco'nun moral bozmadan oyuncularını içeri yönlendirdiği görüldü.

PUAN FARKI DEĞİŞMEDİ

Samsunspor karşısında gol bulamayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Süper Lig'deki beraberlik sayısını dörde çıkardı.

MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da net fırsatlar yakalamasına rağmen gol atamadı. Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekerken, hücum hattı yine beklentileri karşılayamadı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi

Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular iptal edilen bu golde tereddütsüz görüş belirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.