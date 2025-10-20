Haberler

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek
Haber Videosu

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Getafe karşısında sadece 15 dakikada oyuna damga vurdu. Mbappe'nin golünde asisti yapan milli futbolcu, maç sonunda top toplayıcı bir çocuğun "Şortunu verir misin?" isteğiyle şaşkına döndü.

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Estadio Coliseum'da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golü Kylian Mbappe, 80. dakikada kaydetti.

Ev sahibi ekip Getafe, 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris'in kırmızı kartlarıyla maçı 9 kişi tamamladı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e çıkararak liderliğini sürdürdü, Getafe ise 11 puanda kaldı.

ARDA GÜLER SADECE 15 DAKİKADA PARLADI

Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler, 65. dakikada oyuna girdi. Genç yıldız, sadece 15 dakika içinde etkisini gösterdi ve Mbappe'nin golünde asist yaparak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Arda'nın kısa sürede gösterdiği etki, hem İspanyol basınında hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GETAFE 9 KİŞİ KALDI

Mücadelede sert müdahaleleriyle dikkat çeken Getafe, iki oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sahada 9 kişi kaldı. Özellikle Vinicius Jr'a yapılan sert fauller, tribünlerde tepkilere neden oldu.

MAÇ SONU SÜRPRİZ AN: ARDA, ŞORTUNU VERİR MİSİN?

Karşılaşmanın ardından yaşanan renkli bir an, LaLiga'nın resmi sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı. Top toplayıcı bir çocuğun, Arda Güler'e şortunu vermesini istemesi kameralara yansıdı. Genç yıldız, şaşkın bir ifadeyle gülümseyerek çocuğa sarıldı ve ardından soyunma odasına yöneldi. Bu anlar kısa sürede viral oldu.

GÖZLER EL CLASICO'DA

Real Madrid, gelecek hafta El Clasico'da ezeli rakibi Barcelona'yı sahasında ağırlayacak. Arda Güler'in bu performansıyla dev derbide daha fazla süre alması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Gök:

çocuğun donunu alacaklar neyle gezecek forma istenirde şort neyin nesi

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

iyi ki donunu istememiş

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.