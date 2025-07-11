Newcastle United, Anthony Elanga'yı Kadrosuna Kattı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Nottingham Forest'tan 23 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı uzun vadeli bir anlaşmayla kadrosuna dahil etti. Elanga, geçen sezon Nottingham Forest ile 43 maçta 6 gol kaydetmişti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Nottingham Forest'tan 23 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Newcastle United, Nottingham Forest'tan kanat oyuncusu Anthony Elanga'yı uzun vadeli bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Anthony, Forest'ın 2024-2025 Premier Lig sezonunda etkileyici bir performans sergilemesinin ardından takıma katılıyor." denildi.

Elanga, Nottingham Forest formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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