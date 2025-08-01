Newcastle, Isak için yapılan 140 milyon euroluk tarihi teklifi reddetti

Newcastle, Isak için yapılan 140 milyon euroluk tarihi teklifi reddetti
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Transfer döneminin en çok harcama yapan kulübü Liverpool, Alexander Isak için Newcastle United'a 140 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Newcastle, bu rekor bedelli teklifi geri çevirdi. İsveçli golcü için kapılar şimdilik kapandı.

Transfer döneminin en çok para harcayan kulübü olan Liverpool, yeni bir rekor için resmi girişimlere başladı.

140 MİLYON EUROLUK TARİHİ TEKLİF REDDEDİLDİ

The Athletic'in haberine göre; Merseyside ekibi, Alexander Isak için Newcastle United'a 140 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Ancak Siyah-beyazlılar bu teklif reddetti.

Newcastle'nin Güney Kore turuna katılmayan İsveçli golçü, Liverpool'a transfer olmak istediğini açıkça beyan etmişti. Isak, 2022 yılında 69 milyon Euro'luk ücret karşılığında Real Sociedad'dan Newcastle'ye transfer olmuştu.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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