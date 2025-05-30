New York Knicks, Pacers'ı Yenerek Seriyi 3-2 Yapıyor

New York Knicks, Pacers'ı Yenerek Seriyi 3-2 Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, Indiana Pacers'ı 111-94 yenerek seriyi 3-2'ye taşıdı. Jalen Brunson'ın etkileyici performansıyla galip gelen Knicks, serinin 6. maçında Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı 111-94 yenen New York Knicks, geride olduğu seriyi 3-2'ye getirdi.

Madison Square Garden'da Pacers'ı ağırlayan Knicks, Jalen Brunson'ın 32 sayı, 5 asist, 5 ribaunt ve Karl-Anthony Towns'nın 24 sayı, 13 ribaunt "double-double" performansıyla karşılaşmadan galip ayrıldı.

Pacers'da Bennedict Mathurin 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Seride üstünlük sağlayacak takımın NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacağı serideki 6. karşılaşma, 1 Haziran Pazar günü Gainbridge Fieldhouse'da TSİ 03.00'de oynanacak.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

Kerem evlendi! İşte gözlerden uzak tuttuğu eşi
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor

Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim

Volkan Demirel: Beni ararlarsa kafa göz girerim
Sosyal güvenlik uzmanından uyarı: Asgari ücretle geçinmek mümkün değil

Sosyal güvenlik uzmanından çok konuşulacak asgari ücret uyarısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.