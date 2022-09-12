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Nevşehir haber... Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları takım olarak üçüncü oldu

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Nevşehir haber... Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları takım olarak üçüncü oldu

Nevşehir gelişmesine göre Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Tokat'ta düzenlenen " Wushu-Kung Fu İller arası Sanda ve Taolu" müsabakalarında 9 birincilik, 12 ikincilik, 4 üçüncülük derecesi elde ederek takım halinde üçüncü oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Tokat'ta düzenlenen " Wushu-Kung Fu İller arası Sanda ve Taolu" müsabakalarında 9 birincilik, 12 ikincilik, 4 üçüncülük derecesi elde ederek takım halinde üçüncü oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, hafta sonu Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen " Wushu-Kung Fu İller arası Sanda ve Taolu" müsabakalarına katıldı. Turnuvaya Antrenör Mustafa Çetinkaya nezaretinde 25 sporcu ile katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları çeşitli kategorilerde 9 birincilik, 12 ikincilik, 4 üçüncülük derecesi elde etti. Turnuvada 25 madalya kazanan sporcularımız takım halinde üçüncü oldu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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