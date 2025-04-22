Nevşehir Belediyespor Avrupa Şampiyonu Oldu

Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyespor, 18-21 Nisan'da Konya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası Challange 1 Turnuvası'nı lider tamamladı.

Müsabakalarda, Ukrayna'nın HC Vinnitsa 1981'i 5-1, Macaristan'ın Epitok HC'yi 6-1 ve Danimarka'nın Orient Yyngby Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek finale yükselen Nevşehir Belediyespor Hokey Takımı, finalde ise Ukrayna takımı HC Vinnitsa 1981'i 10-0 yenerek şampiyon oldu.

Ödül töreninde, takıma başarı belgeleri ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, kupayı ise Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, takım yöneticileri ve oyuncuları tebrik ederek, "Hep birlikte şampiyonu alkışlıyoruz. Nevşehir'imize hayırlı olsun, çocuklarımız iyi iş başardılar. Sevinçliyiz, mutluyuz, inşallah sporun her branşında daha çok başarılar elde edeceğiz. Bütün gayemiz Nevşehir'i her platformda en iyi noktalara getirmek olacak. Avrupa Şampiyonluğu ülkemiz ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.