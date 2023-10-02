Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Milli Sporcusu Türkiye Şampiyonu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Yaşar Karaca, Bursa'da düzenlenen Gençler ve Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 303 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada ayrıca kulübün diğer milli sporcusu Eray Çaylak da üçüncü oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Yaşar Karaca; Bursa'da gerçekleştirilen Gençler ve Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda toplamda 303 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Gençler ve Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda gerçekleşti. 27 ilden 75 kulüp, 265 erkek, 258 bayan olmak üzere toplam 523 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün milli sporcusu Yaşar Karaca, 81 kg kategorisinde mücadele etti. Karaca, koparmada 137 kg, silkmede 166 kg ve toplamda ise 303 kg kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonanın ilk gününde ise Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün bir diğer milli sporcusu Eray Çaylak 61 kg kategorisinde koparmada 98 kg, silkmede 120 kg ve toplamda ise 218 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü olmuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde spor hayatını sürdüren Yaşar Karaca, Eray Çaylak ve kulübün Halter Antrenörü Burak Erdoğan'ı tebrik etti. - NEVŞEHİR