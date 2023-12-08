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Nevşehir Belediye Spor'un yeni başkanı Taner Demir oldu

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Nevşehir Belediye Spor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile yapılan seçimde iş insanı Taner Demir yeni başkan seçildi. Yeni başkan, takımın ligde kalması hedefiyle önümüzdeki yıl planlamalarını yapacaklarını açıkladı.

NEVŞEHİR Belediye Spor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda tek liste ile gidilen seçimde, iş insanı Taner Demir yeni başkan oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediye Spor'da geçtiğimiz aylarda gidilen Olağanüstü Genel Kurul'da yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 3 sefer ertelenen başkanlık seçimi bugün gerçekleştirildi. Tek liste ile yapılan genel kurulda, yeni başkan iş insanı Taner Demir seçildi. Yeni Başkan Demir, yaptığı açıklamada, "Bu yıl takımın ligde kalması hedeflendi. Bunun için de yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Nevşehir Belediye Spor'un önümüzdeki yıl planlamasını yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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