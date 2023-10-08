Net rakam verdi! Rıdvan Dilmen futbolcu olsa Icardi'ye kaç gol attıracağını söyledi

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Icardi'ye 40 gol attırabileceğini söyledi.

"GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Kerem kendisini aştı, forvet arkasında kendisini zayıf görüyordum ama Icardi'nin arkasında oynamak büyük avantaj. Bir oyuncu hiç mi ofsayta düşmez? Gülü seven dikenine katlanır olarak oynatıyor Okan Hoca, Kerem'i. Ben mesela Icardi'yle oynasam 40 tane attırırdım." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 70 GALATASARAY GRUPTAN ÇIKAR"

Galatasaray'ın Bayern Münih maçı için de görüşlerini söyleyen Dilmen, "Okan Buruk'un 'Liderlik için oynayacağız' açıklaması bence dört forvetle çıkacağım açıklamasıdır. Ben öyle algıladım. %70 Galatasaray gruptan çıkar. Galatasaray eğer Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa Icardi kalitesinde santrfor almalı" dedi.