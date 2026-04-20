Haberler

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta play-off programı belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 3. Lig 2. Grup play-off 1. tur müsabakalarının programını duyurdu. İlk maçlar 23 Nisan'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

Birinci tur ilk maçlar

23 Nisan Perşembe:

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

Birinci tur ikinci maçlar

27 Nisan Pazartesi

20.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Silifke Şehir)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

