Nesine 3. Lig 2. Grup'ta play-off programı belli oldu

Nesine 3. Lig 2. Grup play-off 1. tur müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

Birinci tur ilk maçlar

23 Nisan Perşembe:

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

Birinci tur ikinci maçlar

27 Nisan Pazartesi

20.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Silifke Şehir)