Nesine 3. Lig'de play-off ikinci tur maçlarının programı açıklandı

Nesine 3. Lig 3. ve 4. Grup'ta play-off ikinci tur maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:

4 Mayıs Pazartesi:

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor FK (Yozgat Şehir)

8 Mayıs Cuma:

20.00 Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)

20.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Ordu 19 Eylül)