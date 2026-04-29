Nesine 3. Lig'de play-off ikinci tur maçlarının programı açıklandı
Nesine 3. Lig 3. ve 4. Grup'ta play-off ikinci tur maçlarının programı belli oldu.
Nesine 3. Lig 3. ve 4. Grup'ta play-off ikinci tur maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre program şöyle:
4 Mayıs Pazartesi:
17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
20.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor FK (Yozgat Şehir)
8 Mayıs Cuma:
20.00 Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Prof. Dr. Fethi Heper)
20.00 52 Orduspor FK-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Ordu 19 Eylül)
Kaynak: AA / Metin Arslancan