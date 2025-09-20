Nesine 3. Lig'de Beykoz İshaklıspor Farklı Galibiyet Aldı
Nesine 3. Lig'in 3. haftasında Beykoz İshaklıspor, Bulvarspor'u 4-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti. Maç, Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nda gerçekleşti ve Beykoz, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Nesine 3. Lig'in 3. haftası, 1. Grup'ta oynanan tek maçla başladı.
Ligde bugün oynanan tek müsabakada Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri, Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nda Bulvarspor'u konuk etti.
Ev sahibi takım, ilk yarısını da 2-0 önde kapattığı mücadelede rakibini 4-0 yendi.
