Nesine 3. Lig'de 9. Hafta Maçları Oynandı
Futbolda Nesine 3. Lig'in 9. haftası gruplarda gerçekleştirilen karşılaşmalarla başladı. Dört grupta oynanan maçlarda toplamda 9 mücadele yapıldı, sonuçlar ise dikkat çekici oldu.
Dört grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Edirnespor-Silivrispor: 3-1
2. Grup
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-1
3. Grup
Tokat Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0
Çayelispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1
Giresunspor-Pazarspor: 1-0
4. Grup
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Afyonspor: 1-1
Söke 1970 Spor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 2-3
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Nazillispor: 3-0
Tire 2021 FK-Ayavlıkgücü Belediyespor: 1-1
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor