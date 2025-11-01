Haberler

Nesine 3. Lig'de 9. Hafta Maçları Oynandı

Güncelleme:
Futbolda Nesine 3. Lig'in 9. haftası gruplarda gerçekleştirilen karşılaşmalarla başladı. Dört grupta oynanan maçlarda toplamda 9 mücadele yapıldı, sonuçlar ise dikkat çekici oldu.

Dört grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Edirnespor-Silivrispor: 3-1

2. Grup

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-1

3. Grup

Tokat Belediyespor-Artvin Hopaspor: 1-0

Çayelispor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 1-1

Giresunspor-Pazarspor: 1-0

4. Grup

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Afyonspor: 1-1

Söke 1970 Spor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 2-3

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Nazillispor: 3-0

Tire 2021 FK-Ayavlıkgücü Belediyespor: 1-1

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
