Nesine 3. Lig'de 5. Hafta Sonuçları

Güncelleme:
Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftasında 4 grupta yapılan 12 karşılaşmanın sonuçları belli oldu. Dikkat çeken maçlarda takımlar, kritik puanlar için mücadele etti.

Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftasında 4 grupta 12 karşılaşma yapıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Galataspor-Silivrispor: 2-2

İnkılap Futbol SK-Polatlı 1926: 2-0

Beykoz İshaklıspor-Bursa Nilüfer: 3-2

Bursa Yıldırımspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0

2. Grup

12 Bingölspor-Kırıkkale FK: 4-3

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1

Niğde Belediyespor-MDGrup Osmaniyespor: 2-0

3. Grup

Tokat Belediyespor-1926 Bulancakspor: 0-2

Karabük İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-6

52 Orduspor FK-Orduspor 1967: 2-0

4. Grup

Karşıyaka-Eskişehir Anadoluspor: 0-0

Bornova 1877-Altay: 1-1

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart

Icardi'den derbiye damgaya vuran hareket! Taraftar tepki gösterdi

