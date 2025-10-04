Nesine 3. Lig'de 5. Hafta Sonuçları
Futbolda Nesine 3. Lig'in 5. haftasında 4 grupta yapılan 12 karşılaşmanın sonuçları belli oldu. Dikkat çeken maçlarda takımlar, kritik puanlar için mücadele etti.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Galataspor-Silivrispor: 2-2
İnkılap Futbol SK-Polatlı 1926: 2-0
Beykoz İshaklıspor-Bursa Nilüfer: 3-2
Bursa Yıldırımspor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-0
2. Grup
12 Bingölspor-Kırıkkale FK: 4-3
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Malatya Yeşilyurtspor: 1-1
Niğde Belediyespor-MDGrup Osmaniyespor: 2-0
3. Grup
Tokat Belediyespor-1926 Bulancakspor: 0-2
Karabük İdmanyurdu-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-6
52 Orduspor FK-Orduspor 1967: 2-0
4. Grup
Karşıyaka-Eskişehir Anadoluspor: 0-0
Bornova 1877-Altay: 1-1
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor