Futbol: Nesine 3. Lig
Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi 13 maçla başladı. Yapılan açıklamada, maç sonuçları ve önemli gelişmeler yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Yalova FK 77: 2-2
Kestel Çilekspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
İnkılap Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2
Çorluspor 1947-Galata Spor: 2-0
2. Grup
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
12 Bingölspor-Erciyes 38 Futbol: 1-1
Kırıkkale FK-Diyarbekirspor: 2-1
Malatya Yeşilyurtspor-Niğde Belediyespor: 2-1
Cinegold Ağrı 1970 Spor-Hacettepe Türk Metal 1963: 8-1
3. Grup
Pazarspor-Giresunspor: 0-0
Orduspor 1967-Karabük İdmanyurdu: 5-2
4. Grup
Oktaş Uşakspor-Karşıyaka: 1-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-Tire 2021 FK: 2-1