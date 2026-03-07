Futbol: Nesine 3. Lig

Haberler

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi 13 maçla başladı. Yapılan açıklamada, maç sonuçları ve önemli gelişmeler yer aldı.

Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 24. hafta mücadelesi 13 maçla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bulvarspor-Yalova FK 77: 2-2

Kestel Çilekspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

İnkılap Futbol-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-2

Çorluspor 1947-Galata Spor: 2-0

2. Grup

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

12 Bingölspor-Erciyes 38 Futbol: 1-1

Kırıkkale FK-Diyarbekirspor: 2-1

Malatya Yeşilyurtspor-Niğde Belediyespor: 2-1

Cinegold Ağrı 1970 Spor-Hacettepe Türk Metal 1963: 8-1

3. Grup

Pazarspor-Giresunspor: 0-0

Orduspor 1967-Karabük İdmanyurdu: 5-2

4. Grup

Oktaş Uşakspor-Karşıyaka: 1-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-Tire 2021 FK: 2-1

Kaynak: AA / Süha Gür
