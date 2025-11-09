Haberler

Nesine 3. Lig'de 10. Hafta Maç Sonuçları

Güncelleme:
Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta tamamlandı. 26 müsabakanın sonuçları ile takımların durumları güncellendi.

Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta, oynanan 26 müsabakayla sona erdi.

Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup:

Polatlı 1926-Astor Enerji Çankayaspor: 2-1

Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

Çorluspor 1947-İnegöl Kafkasspor: 1-2

Bulvarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-3

Silivrispor-Yalova FK 77: 2-2

Kestel Çilekspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-3

Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor: 0-0

2. Grup:

Kırıkkale FK-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 2-0

12 Bingölspor-Diyarbekirspor: 2-0

Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Erciyes 38: 1-1

Karaköprü Belediyespor-Silifke Belediyespor: 0-2

Ağrı 1970-Mdgrup Osmaniyespor: 1-0

Kilis 1984-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

Malatya Yeşilyurt SK-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: 2-3

3. Grup:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor: 2-1

Artvin Hopaspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0

Fatsa Belediyespor-Tokat Belediyespor: 2-0

Pazarspor-52 Orduspor: 2-5

1926 Bulancakspor-Çayelispor: 1-1

4. Grup:

Oktaş Uşakspor-Kütahyaspor: 0-4

Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0

İzmir Çoruhlu FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0

Nazillispor-Alanya 1221: 2-3

Afyonspor-Bornova 1877: 2-1

Altay-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-1

Eskişehirspor-Söke 1970 SK: 2-0

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
