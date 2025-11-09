Nesine 3. Lig'de 10. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta tamamlandı. 26 müsabakanın sonuçları ile takımların durumları güncellendi.
Nesine 3. Lig gruplarında 10. hafta, oynanan 26 müsabakayla sona erdi.
Ligde alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup:
Polatlı 1926-Astor Enerji Çankayaspor: 2-1
Karalar İnşaat Etimesgutspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Çorluspor 1947-İnegöl Kafkasspor: 1-2
Bulvarspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-3
Silivrispor-Yalova FK 77: 2-2
Kestel Çilekspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 2-3
Bursa Nilüfer Futbol-Edirnespor: 0-0
2. Grup:
Kırıkkale FK-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 2-0
12 Bingölspor-Diyarbekirspor: 2-0
Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Erciyes 38: 1-1
Karaköprü Belediyespor-Silifke Belediyespor: 0-2
Ağrı 1970-Mdgrup Osmaniyespor: 1-0
Kilis 1984-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
Malatya Yeşilyurt SK-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: 2-3
3. Grup:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor: 2-1
Artvin Hopaspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-0
Fatsa Belediyespor-Tokat Belediyespor: 2-0
Pazarspor-52 Orduspor: 2-5
1926 Bulancakspor-Çayelispor: 1-1
4. Grup:
Oktaş Uşakspor-Kütahyaspor: 0-4
Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka: 0-0
İzmir Çoruhlu FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0
Nazillispor-Alanya 1221: 2-3
Afyonspor-Bornova 1877: 2-1
Altay-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-1
Eskişehirspor-Söke 1970 SK: 2-0