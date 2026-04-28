Nesine 3. Lig'de 1. ve 2. Grup play-off 2. tur programı açıklandı

Futbolda Nesine 3. Lig'de 1. ve 2. Grup play-off 2. tur müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, müsabakaların programı şöyle:

4 Mayıs Pazartesi (Birinci maçlar):

17.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (İBB 100. Yıl)

20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes 38 Futbol (Yeni Malatya)

8 Mayıs Cuma (Rövanş maçları):

16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)

20.00 Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
