Nesine 3. Lig'de 1. ve 2. Grup play-off 2. tur programı açıklandı
Futbolda Nesine 3. Lig'de 1. ve 2. Grup play-off 2. tur müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, müsabakaların programı şöyle:
4 Mayıs Pazartesi (Birinci maçlar):
17.00 Küçükçekmece Sinopspor-Çorluspor 1947 (İBB 100. Yıl)
20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes 38 Futbol (Yeni Malatya)
8 Mayıs Cuma (Rövanş maçları):
16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor (General Basri Saran)
20.00 Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (RHG Enertürk Enerji)
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat