Haberler

Nesine 3. Lig 6. Hafta Maç Sonuçları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı. Gruplarda oynanan maçların sonuçları açıklandı. İlk grup maçlarında dikkat çekici eşitlikler ve galibiyetler yaşandı.

Nesine 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı.

Gruplarda bugün oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde:

1. Grup:

Bursa Nilüfer Futbol-Galataspor: 1-1

Silivrispor-İnegöl Kafkasspor: 1-0

Yalova FK 77-Edirnespor: 2-1

Küçükçekmece Sinopspor-Astor Enerji Çankayaspor: 2-2

Bulvarspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1

2. Grup:

Mdgrup Osmaniyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor : 4-1

Malatya Yeşilyurt SK-Erciyes 38 Futbol: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 0-0

Silifke Belediyespor-Niğde Belediyespor: 1-1

Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-3

3. Grup:

Sebat Gençlikspor-52 Orduspor: 3-2

Amasyaspor-Karabük İdmanyurdu: 0-0

Çayelispor-TCH Group Zonguldakspor: 1-2

1926 Bulancakspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1

Orduspor 1967-Tokat Belediyespor: 2-0

4. Grup:

Oktaş Uşakspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 2-1

Alanya 1221 Futbol-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-2

Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kütahyaspor: 0-2

Nazillispor-Tire 2021 FK: 0-1

Afyonspor-Denizli İdmanyurdu Güreller: 1-2

İzmir Çoruhlu FK-Karşıyaka: 0-4

Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor: 2-0

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'da büyük kriz! Berke Özer izinsiz olarak kamptan ayrıldı

Yıldız futbolcu kampı terk etti! Gerekçesi olaydan daha skandal
Bakanlığın tağşiş listesine tekrar tekrar girdiler! Bu markaları evinize sokmayın

Bu markaları evinize sokmayın! Defalarca hileli ürünle yakalandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.