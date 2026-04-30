Nesine 2. Lig: Şanlıurfaspor: 0 Muğlaspor: 1

Nesine 2. Lig Beyaz Lig play-off mücadelesinin ilk karşılaşmasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Muğlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Gürcan Hasova, Ferhat Çalar, Oğuzhan Kocaçoban

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Levent Gülen, Anıl Gözütok (Vedat Bora dk. 75), Berk İsmail Ünsal (Sinan Kurumuş dk. 65), Sadık Çiftpınar, Çınar Tarhan, Mert Çölgeçen (Erhan Çelenk dk. 46), Orhan Nahırcı, Onur Karakabak, Ali Sühan Demirel

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Muğlaspor: İsmet Yumakoğlu, Semih Karadeniz, Serhat Enes Çalışan, Mehmet Yiğit, Yalçın Eycan Kaya, Abdurrahman Canlı, Fatih Somuncu, Cemal Kızılateş (Abdullah Balıkçı dk. 61), Muhammet Enes Gök İsa Güler dk. 86), Sedat Şahintürk (Mustafa Erkasap dk. 67), Çağrı Fedai (Sırat Yeşilördek dk. 86)

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül

Gol: Fatih Somuncu (dk. 70) (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Ali Sühan Demirel, Anıl Gözütok, Orhan Nahırcı, Sadık Çiftpınar (Şanlıurfaspor), Yalçın Ercan Kaya (Muğlaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
