Nesine 2. Lig play-off 1. tur ilk maçları oynandı
Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur ilk maçları tamamlandı.
Rövanş karşılaşmaları 4 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Turu geçen takımlar finale yükselecek.
Sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor: 0-0
Aliağa Futbol-Muşspor: 1-1
Beyaz Grup
Adana 01 FK-Seza Çimento Elazığspor: 2-4
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Muğlaspor: 0-1
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer