Nesine 2. Lig 11. Hafta Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig'de 11. hafta mücadeleleri tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan maçlarda dikkat çeken sonuçlar alındı. Kırmızı Grup'ta Kuzeyboru ve Muşspor önemli galibiyetler elde etti. Beyaz Grup'ta ise MKE Ankaragücü, GMG Kastamonuspor'u mağlup etti.

Ligde Kırmızı Grup'ta ve Beyaz Grup'ta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Güzide Gebzespor: 3-0

Muşspor-KCT 1461 Trabzon FK: 4-0

Granny's Waffles Kırklarelispor-Mardin 1969: 1-1

ISBAŞ Isparta 32-Ankara Demirspor: 4-0

Arkent Arnavutköy Belediyespor-Aliağa Futbol: 1-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Yeni Malatyaspor: 3-1

Bursaspor-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-1

Adanaspor-Somaspor: 0-0

Menemen FK-Fethiyespor: 2-1

Beyaz Grup:

GMG Kastamonuspor- Mke Ankaragücü : 0-2

Beykoz Anadoluspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-4

Kepezspor-Merkür Jet Erbaaspor: 1-6

Karaman FK-Altınordu: 2-0

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Adana 01 FK: 4-0

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2

Karacabey Belediyespor-Batman Petrolspor: 2-4

Muğlaspor-Seza Çimento Elazığspor: 2-1

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
