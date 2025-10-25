Nesine 2. Lig 10. Haftasında Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig'in 10. haftasında Kırmızı ve Beyaz Grup'ta toplam 9 karşılaşma yapıldı. Maç sonuçları arasında dikkat çeken sonuçlar yer alıyor.
Nesine 2. Lig'de 10. hafta 9 karşılaşmayla başladı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Yeni Malatyaspor-KCT 1461 Trabzon FK: 0-4
Aliağa Futbol-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 3-0
Ankara Demirspor-Adanaspor: 5-0
Fethiyespor-Granny's Waffles Kırklarelispor: 1-1
Bursaspor-Muşspor: 2-2
Beyaz Grup:
Adana 01 FK-Muğlaspor: 2-1
Altınordu-Karacabey Belediyespor: 0-1
Sultan Su İnegölspor-Kepezspor: 3-0
MKE Ankaragücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 4-1
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor