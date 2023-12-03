Nesibe Aydın, Emlak Konut'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 85-62 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Murat Ciner, Mustafa Candemir Tabak, Sezer Bor
Nesibe Aydın : Thomas 23, Pelin Derya Bilgiç 5, Feride Şevval Akalan 5, Cannon 19, Coates 8,??????? Gülşah Duman Bıçakcı 5, Gamze Takmaz 4, İlayda Güner 16
Emlak Konut: Smith 18, Wiese 16, Sehernaz Çidal, Gizem Başaran 6, Jakobsone 14, Horvat, Gizem Mürüvet Uca 6, Zeynep Şevval Gül, Eda Balkan, Berfin Sertoğlu 2
1. Periyot: 19-10
Devre: 38-28
3. Periyot: 60-45
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 85-62 yendi.