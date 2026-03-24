Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Premier Lig’de zor günler geçiren Tottenham’da hem saha içi hem de tribünlerde moraller düşmüş durumda.

DÜŞME HATTI ENDİŞESİ ARTTI

Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alan Londra ekibi, düşme hattına yaklaşırken taraftarlar arasında da büyük bir hayal kırıklığı oluştu.

BABA OĞLUNU TESELLİ ETTİ

Maç sırasında tribünlerde kaydedilen bir görüntü ise duygusal anlara sahne oldu. Takımının kötü gidişatına üzülen küçük bir taraftarı, babasının teselli ettiği anlar dikkat çekti.

O ANLAR VİRAL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Futbolun duygusal yönünü yansıtan anlar, kullanıcıların da yoğun ilgisini gördü.