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Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

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Hatayspor'un bir yıllık sözleşme imzaladığı Vincent Aboubakar, sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılan Aboubakar, Trendyol 1.Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin gerçekleşmek üzere olduğu belirtildi.

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar sürpriz bir transferin eşiğinde.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Ajansspor'un haberine göre Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de toplamda 18 maçta forma giyen Aboubakar, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 de asist kaydetmeyi başardı.

Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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