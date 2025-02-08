Nereden nereye! İşte Aboubakar'ın yeni takımı

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan ayrılıp Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Vincent Aboubakar sürpriz bir transferin eşiğinde.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Ajansspor'un haberine göre Vincent Aboubakar, Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve Aboubakar transferinin gerçekleşmek üzere olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de toplamda 18 maçta forma giyen Aboubakar, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 de asist kaydetmeyi başardı.